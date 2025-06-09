5 футболистов покинули состав самарских «Крыльев Советов»

Подробностями поделилась пресс-служба волжан днем 9 июня.
«Крылья Советов» покинули Богдан Овсянников (40 матчей), Илья Гапонов (57, три гола), Роман Ежов (141, 13), Денис Якуба (77, 2) и Дмитрий Цыпченко (105, 17).
Раньше всех из списка в команду пришел Денис Якуба — в июле 2019-го. Затем в январе 2020-го состав пополнил Овсянников. В августе того же года перешли Ежов и Цыпченко, а летом 2022-го — Илья Гапонов.
Недавно Игорь Осинькин подвел итоги 5-летней работы в самарских «Крыльях». Выделил яркий сезон в Первой лиге и еще четыре ровных в РПЛ.