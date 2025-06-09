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Двум нефтекамским парням, которые справили нужду на мемориал защитникам Отечества, вынесли приговор

Жителей Башкирии приговорили к принудительным работам за осквернение мемориала.

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Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии вынес приговор двум 21-летним жителям Нефтекамска, признанным виновными в осквернении мемориала участникам локальных войн и военных конфликтов. Об этом рассказали сотурдники прокуратуры и Следственного комитета республики, а также Объединенной пресс-службы судов региона.

Все случилось осенью прошлого года, 9 сентября, на Аллее памяти Великой Отечественной войны. По данным ведомств, молодые люди, будучи пьяными, умышленно справили нужду на бронетранспортер, который является часть мемориального комплекса «Участникам локальных войн, военных конфликтов и погибшим при исполнении служебных обязанностей по защите интересов Отечества». Все это зафиксировала на видео 17-летняя девушка.

Оба молодых человека получили по два года исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства.

— Кроме того, осужденным запрещено заниматься волонтерской деятельностью при проведении патриотических мероприятий, а также деятельностью, связанной с патриотическим воспитанием несовершеннолетних, в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил, — сообщает СК.

Отдельное уголовное дело в отношении несовершеннолетней девушки по статье за оскорбление через интернет памяти защитников Отечества, продолжает рассматриваться в суде.

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