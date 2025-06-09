Двум нефтекамским парням, которые справили нужду на мемориал защитникам Отечества, вынесли приговор

Все случилось осенью прошлого года, 9 сентября, на Аллее памяти Великой Отечественной войны. По данным ведомств, молодые люди, будучи пьяными, умышленно справили нужду на бронетранспортер, который является часть мемориального комплекса «Участникам локальных войн, военных конфликтов и погибшим при исполнении служебных обязанностей по защите интересов Отечества». Все это зафиксировала на видео 17-летняя девушка.