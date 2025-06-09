36 тысяч потребителей газа в Прикамье оказались под угрозой отключения

«Принудительное отключение подачи газа — это предусмотренная законодательством крайняя мера воздействия на неплательщиков, — отметили в компании.— Прежде чем прибегнуть к ней, специалисты “Газпром межрегионгаз Пермь” предпринимают все возможные меры, чтобы решить вопрос неплатежей: абонентам-должникам рассылаются напоминания на квитанциях, уведомления о приостановлении поставки газа с рекомендацией погасить долг, проводится информирование о последствиях принудительного отключения».