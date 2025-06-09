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36 тысяч потребителей газа в Прикамье оказались под угрозой отключения

С начала 2025 года «Газпром межрегионгаз Пермь» направил 36 тыс. потребителей, которые не оплачивают газ более двух месяцев, уведомление о возможном отключении газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Источник: Коммерсантъ

«Принудительное отключение подачи газа — это предусмотренная законодательством крайняя мера воздействия на неплательщиков, — отметили в компании.— Прежде чем прибегнуть к ней, специалисты “Газпром межрегионгаз Пермь” предпринимают все возможные меры, чтобы решить вопрос неплатежей: абонентам-должникам рассылаются напоминания на квитанциях, уведомления о приостановлении поставки газа с рекомендацией погасить долг, проводится информирование о последствиях принудительного отключения».

В случае, когда неплательщики игнорируют законные требования об оплате потребленного газа, проводится принудительное отключение от системы газоснабжения. Подача газа в таком случае восстанавливается только при оплате долга, причем работы по отключению и подключению абонента к газовой сети оплачиваются отдельно.