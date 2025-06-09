В России разработали тест для быстрого выявления холеры

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Учёные Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления холеры, анализ проходит в шесть раз быстрее, сообщили в ведомстве.
«Разработан новый тест для быстрого выявления холеры. Этот тест позволяет: выявить холерный вибрион; определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения», — говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Там уточнили, что время проведения анализа займёт 60 минут, что в шесть раз быстрее, чем у существующих тестов.
«Российская разработка обладает очень высокой чувствительностью, то есть может обнаружить даже минимальное количество патогена, что особенно важно для: выявления бессимптомных носителей; предотвращения распространения инфекции», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ситуация в России по холере остаётся стабильной и контролируемой.
«Тест разработали и зарегистрировали учёные Российского противочумного института “Микроб” Роспотребнадзора в рамках реализации федерального проекта “Санитарный щит страны — безопасность для здоровья”, — пояснили там. −0-