В Омской области сняли ограничения на посещение лесов

В Омской области официально сняты ограничения на посещение лесных массивов в южных и центральных районах. Об этом в понедельник, 9 июня 2025 года, сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.
Посещение лесов в южных и центральных районах теперь разрешено, так же, как и разведение костров в специально отведенных местах, проведение пикников и отдых на природе. Однако при нахождении в лесу по-прежнему — в течение всего пожароопасного сезона — необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Действует запрет на выжигание сухой травы и требование обязательной очистки прилегающих к лесу территорий.
До 14 июня 2025 года аналогичное ограничение продолжает действовать в северных районах: Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тевризском, Тарском, Тюкалинском, Усть-Ишимском.
Заготовку лесных насаждений для собственных нужд можно вести уже сейчас на всей территории области.
Как сообщается, за период действия особого противопожарного режима в Омской области зафиксировано 60 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. На 13 лиц наложен штраф на общую сумму 405 тысяч рублей.