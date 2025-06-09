В Омской области сняли ограничения на посещение лесов

Посещение лесов в южных и центральных районах теперь разрешено, так же, как и разведение костров в специально отведенных местах, проведение пикников и отдых на природе. Однако при нахождении в лесу по-прежнему — в течение всего пожароопасного сезона — необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Действует запрет на выжигание сухой травы и требование обязательной очистки прилегающих к лесу территорий.