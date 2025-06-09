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Округлим до 200. Какими будут новые цены на платную парковку в Петербурге

В Петербурге рассчитывают линейку тарифов на платную парковку в центре города. По данным «Фонтанки», рассматривают вариант, при котором нынешние 100 рублей сохранят лишь для самых непопулярных мест.

Контракт на «анализ расчета платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования» заключили 4 июня. Времени на его исполнение дали 11 дней. То есть речь идет не о мониторинге 4 центральных районов города города и изучении, как там дела на синей разметке, а об обработке уже полученных цифр. Но среди прочего подрядчик должен будет назвать факторы, влияющие на показатели использования парковок в Петербурге. И в свете этого выбор в качестве исполнителя контракта индивидуального предпринимателя из Липецка больше говорит о 44-ФЗ, который регулирует госзакупки, чем о стратегии города. По данным «Фонтанки», сам предприниматель уже не вполне уверен, что именно ему предстоит выполнять работу.

Вероятно, эта аналитика — часть рекомендованной в комплексной схеме по организации дорожного движения (КСОДД) работы: «Необходимо проводить исследования и пилотные проекты по динамическому тарифообразованию, ограничению времени использования, изменению границ участков и прочим мерам для достижения показателя загрузки в пределах 70−85% от количества мест на участке платной парковки».

Зачем меняют тариф.

Смольный неоднократно заявлял, что время общего тарифа, который не меняется несколько лет и рассчитан исходя из расходов города на платную парковку, уходит. 100 рублей в час больше не удерживают людей от поездки в центр, особенно в туристический сезон, а значит трафик снова замедляется.

Об этом же писали авторы КСОДД, которая принята несколько месяцев назад. В 2022—2023 годах они видели увеличение средней скорости в центральной планировочной зоне, но в следующие два года все вышло на «плато», то есть «пользователи адаптировались к условиям платности». Причин две:

  • тарификация не является чувствительной составляющей (автомобилисты готовы платить по 100 рублей в час);
  • поиск альтернативной парковки на территории, не включенной в зону администрирования (те самые дворы, которые теперь собираются по упрощенной процедуре перекрывать шлагбаумами от таких «поисковиков»).

Так как происходит это неравномерно, то и цены должны различаться в зависимости от загрузки парковки. Ее разделили на 4 категории:

  • обычно занято менее 50% машиномест;
  • занято от 50−70% машиномест;
  • занято 70−85% машиномест;
  • занято более 85% машиномест.

Остается посчитать базовый тариф и то, на сколько его нужно умножить для каждой из этих категорий.

Каким будет тариф.

«Фонтанка» уже рассчитывала будущие тарифы по той методике, которую публиковал комитет по транспорту. Там есть вилка — и очень существенная, возникает она на стадии расчета базового тарифа. В его формулу заложена цена проезда на общественном транспорте (то есть какой-то средний показатель), эмпирический коэффициент (а он может колебаться от единицы до 1,4), среднедушевой денежный доход населения (меняется от квартала к кварталу, но за прошлый год — 86,7 тысяч рублей) и еще один коэффициент (от 0,0025 до 0,0035).

Принцип выбора того или иного коэффициента в методике не уточняется, так что «Фонтанка» посчитала базовый уровень по минимуму (150 рублей) и по максимуму (210 рублей). В первом случае тариф получился в интервале от 75 рублей за час в самых незагруженных местах до 270 — в наиболее забитых. Во втором — от 105 рублей до 380 рублей.

По данным редакции, в профильных ведомствах расчет еще идет. Но актуальный вариант почти целиком повторяет второй сценарий из предыдущих расчетов. С той лишь разницей, что чиновники, судя по всему, решили округлять, и базовый тариф на данный момент рассматривается в размере ровно 200 рублей. Если эта величина и доживет до выпуска соответствующего постановления, то нас ждут следующие цены:

  • обычно занято менее 50% машиномест — 100 рублей;
  • занято от 50−70% машиномест — 200 рублей;
  • занятно 70−85% машиномест — 280 рублей;
  • занято более 85% машиномест — 360 рублей.

Какие улицы в какой категории окажутся — покажет мониторинг, который будут делать, очевидно, силами центра транспортного планирования. Но самые туристические места Центрального района, судя по всему, могут заранее записываться в четвертую категорию. Как это все повлияет на трафик, покажет время. Бюджет точно заработает больше (напомним, в прошлом году за счет оплаты парковки, абонементов и разрешений он получил доходов на 4,456 млрд — без учета собранных штрафов).

Когда и куда платную зону расширят?

Внутри 4 районов платная зона периодически пополняется новыми улицами, которые ранее по тем или иным причинам в нее не входили. Последний набор — это три десятка адресов в Центральном и Адмиралтейском.

Однако транспортные планировщики исходят из того, что этого недостаточно. В той же схеме организации дорожного движения говорится, что за пределами платной зоны «сохранилась тенденция к ухудшению указанных показателей, в отдельных районах — значительного ухудшения». «В случае сохранения этого тренда при отсутствии расширения зоны платной парковки общегородской эффект от ее внедрения исчерпает себя за 2−3 года», — пишут авторы.

Уже неоднократно сообщалось, куда именно предлагают вести платную зону в первую очередь, когда чиновники дадут отмашку:

южная часть Выборгского района, тяготеющая к станции «Лесная» (ограничена Выборгской наб. и Кантемировской ул. до Полюстровского пр.);

  • соседняя часть Калининского района у Финляндского вокзала до Арсенальной улицы;
  • южная часть Адмиралтейского района за Обводным каналом (например, у Балтийского вокзала);
  • северо-восточная часть Кировского района (до улиц Трефолева и Маршала Говорова);
  • северная часть Московского района (до Благодатной и Сызранской улиц и Люботинского проспекта);
  • северная часть Фрунзенского района (до улиц Салова и Самойлова).

«Это территории, непосредственно примыкающие к существующей зоне платной парковки и обладающие схожими характеристиками застройки, — пишут в КСОДД. — Введение платной парковки в границах указанных территорий должно быть осуществлено за пределами границ жилой застройки».

Дальше предполагается насаждать платную парковку отдельными островами там, где нужно «растолкать» трафик, — у транспортно-пересадочных узлов и территорий, где улицы не справляются, как на схеме выше. Однако в комитете по транспорту постоянно подчеркивают, что решений о расширении в новые районы пока не принято, а приниматься они будут по мере необходимости.