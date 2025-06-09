Округлим до 200. Какими будут новые цены на платную парковку в Петербурге

Контракт на «анализ расчета платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования» заключили 4 июня. Времени на его исполнение дали 11 дней. То есть речь идет не о мониторинге 4 центральных районов города города и изучении, как там дела на синей разметке, а об обработке уже полученных цифр. Но среди прочего подрядчик должен будет назвать факторы, влияющие на показатели использования парковок в Петербурге. И в свете этого выбор в качестве исполнителя контракта индивидуального предпринимателя из Липецка больше говорит о 44-ФЗ, который регулирует госзакупки, чем о стратегии города. По данным «Фонтанки», сам предприниматель уже не вполне уверен, что именно ему предстоит выполнять работу.
Вероятно, эта аналитика — часть рекомендованной в комплексной схеме по организации дорожного движения (КСОДД) работы: «Необходимо проводить исследования и пилотные проекты по динамическому тарифообразованию, ограничению времени использования, изменению границ участков и прочим мерам для достижения показателя загрузки в пределах 70−85% от количества мест на участке платной парковки».
Зачем меняют тариф.
Смольный неоднократно заявлял, что время общего тарифа, который не меняется несколько лет и рассчитан исходя из расходов города на платную парковку, уходит. 100 рублей в час больше не удерживают людей от поездки в центр, особенно в туристический сезон, а значит трафик снова замедляется.
Об этом же писали авторы КСОДД, которая принята несколько месяцев назад. В 2022—2023 годах они видели увеличение средней скорости в центральной планировочной зоне, но в следующие два года все вышло на «плато», то есть «пользователи адаптировались к условиям платности». Причин две:
- тарификация не является чувствительной составляющей (автомобилисты готовы платить по 100 рублей в час);
- поиск альтернативной парковки на территории, не включенной в зону администрирования (те самые дворы, которые теперь собираются по упрощенной процедуре перекрывать шлагбаумами от таких «поисковиков»).
Так как происходит это неравномерно, то и цены должны различаться в зависимости от загрузки парковки. Ее разделили на 4 категории:
- обычно занято менее 50% машиномест;
- занято от 50−70% машиномест;
- занято 70−85% машиномест;
- занято более 85% машиномест.
Остается посчитать базовый тариф и то, на сколько его нужно умножить для каждой из этих категорий.
Каким будет тариф.
«Фонтанка» уже рассчитывала будущие тарифы по той методике, которую публиковал комитет по транспорту. Там есть вилка — и очень существенная, возникает она на стадии расчета базового тарифа. В его формулу заложена цена проезда на общественном транспорте (то есть какой-то средний показатель), эмпирический коэффициент (а он может колебаться от единицы до 1,4), среднедушевой денежный доход населения (меняется от квартала к кварталу, но за прошлый год — 86,7 тысяч рублей) и еще один коэффициент (от 0,0025 до 0,0035).
Принцип выбора того или иного коэффициента в методике не уточняется, так что «Фонтанка» посчитала базовый уровень по минимуму (150 рублей) и по максимуму (210 рублей). В первом случае тариф получился в интервале от 75 рублей за час в самых незагруженных местах до 270 — в наиболее забитых. Во втором — от 105 рублей до 380 рублей.
По данным редакции, в профильных ведомствах расчет еще идет. Но актуальный вариант почти целиком повторяет второй сценарий из предыдущих расчетов. С той лишь разницей, что чиновники, судя по всему, решили округлять, и базовый тариф на данный момент рассматривается в размере ровно 200 рублей. Если эта величина и доживет до выпуска соответствующего постановления, то нас ждут следующие цены:
- обычно занято менее 50% машиномест — 100 рублей;
- занято от 50−70% машиномест — 200 рублей;
- занятно 70−85% машиномест — 280 рублей;
- занято более 85% машиномест — 360 рублей.
Какие улицы в какой категории окажутся — покажет мониторинг, который будут делать, очевидно, силами центра транспортного планирования. Но самые туристические места Центрального района, судя по всему, могут заранее записываться в четвертую категорию. Как это все повлияет на трафик, покажет время. Бюджет точно заработает больше (напомним, в прошлом году за счет оплаты парковки, абонементов и разрешений он получил доходов на 4,456 млрд — без учета собранных штрафов).
Когда и куда платную зону расширят?
Внутри 4 районов платная зона периодически пополняется новыми улицами, которые ранее по тем или иным причинам в нее не входили. Последний набор — это три десятка адресов в Центральном и Адмиралтейском.
Однако транспортные планировщики исходят из того, что этого недостаточно. В той же схеме организации дорожного движения говорится, что за пределами платной зоны «сохранилась тенденция к ухудшению указанных показателей, в отдельных районах — значительного ухудшения». «В случае сохранения этого тренда при отсутствии расширения зоны платной парковки общегородской эффект от ее внедрения исчерпает себя за 2−3 года», — пишут авторы.
Уже неоднократно сообщалось, куда именно предлагают вести платную зону в первую очередь, когда чиновники дадут отмашку:
южная часть Выборгского района, тяготеющая к станции «Лесная» (ограничена Выборгской наб. и Кантемировской ул. до Полюстровского пр.);
- соседняя часть Калининского района у Финляндского вокзала до Арсенальной улицы;
- южная часть Адмиралтейского района за Обводным каналом (например, у Балтийского вокзала);
- северо-восточная часть Кировского района (до улиц Трефолева и Маршала Говорова);
- северная часть Московского района (до Благодатной и Сызранской улиц и Люботинского проспекта);
- северная часть Фрунзенского района (до улиц Салова и Самойлова).
«Это территории, непосредственно примыкающие к существующей зоне платной парковки и обладающие схожими характеристиками застройки, — пишут в КСОДД. — Введение платной парковки в границах указанных территорий должно быть осуществлено за пределами границ жилой застройки».
Дальше предполагается насаждать платную парковку отдельными островами там, где нужно «растолкать» трафик, — у транспортно-пересадочных узлов и территорий, где улицы не справляются, как на схеме выше. Однако в комитете по транспорту постоянно подчеркивают, что решений о расширении в новые районы пока не принято, а приниматься они будут по мере необходимости.