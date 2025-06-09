Округлим до 200. Какими будут новые цены на платную парковку в Петербурге

Контракт на «анализ расчета платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования» заключили 4 июня. Времени на его исполнение дали 11 дней. То есть речь идет не о мониторинге 4 центральных районов города города и изучении, как там дела на синей разметке, а об обработке уже полученных цифр. Но среди прочего подрядчик должен будет назвать факторы, влияющие на показатели использования парковок в Петербурге. И в свете этого выбор в качестве исполнителя контракта индивидуального предпринимателя из Липецка больше говорит о 44-ФЗ, который регулирует госзакупки, чем о стратегии города. По данным «Фонтанки», сам предприниматель уже не вполне уверен, что именно ему предстоит выполнять работу.