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Экс-замгубернатора Ростовской области снова не могут доставить в суд

Виталия Кушнарева доставят в районный суд Ростова-на-Дону позже назначенного времени.

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Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону в очередной раз задержались слушания по делу бывшего замгубернатора — министра транспорта области Виталия Кушнарева. Информацию подтвердили 9 июня в объединенной пресс-службе судов региона.

— Ориентировочно, подозреваемого доставят в 15 часов, — сообщили журналисту «КП — Ростов-на-Дону».

Начать заседание должны были в 10:30. Напомним, 26 мая слушания также начались позже, чем было запланировано, тогда в закрытом режиме заслушали основного свидетеля по делу.

По данным следствия, экс-глава донского минтранса якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Чиновника задержали в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя.

Дело рассматривается по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Накануне обнародовали полный список оружия, найденного во время обыска у Виталия Кушнарева.

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