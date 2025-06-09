В Качугском районе погасили 18-миллионый долг перед подрядчиками

В Качугском районе восстановили справедливость в сфере госзакупок. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, проверка выявила, что местное медучреждение, заключившее в 2024 году контракты на поставку и установку оборудования для поликлиники, не оплатило работы подрядчикам, хотя те выполнили все обязательства.
— Общая сумма задолженности перед предпринимателями превысила 18 миллионов рублей. Руководителю учреждения внесли представление об устранении нарушений, — сообщает пресс-служба ведомства.
Благодаря вмешательству прокуратуры долг перед подрядными организациями был полностью погашен.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что таможенники изъяли крупную партию популярных игрушек лабубу в аэропорту Иркутска.