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В Качугском районе погасили 18-миллионый долг перед подрядчиками

Прокуратура восстановила справедливость в сфере госзакупок.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Качугском районе восстановили справедливость в сфере госзакупок. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, проверка выявила, что местное медучреждение, заключившее в 2024 году контракты на поставку и установку оборудования для поликлиники, не оплатило работы подрядчикам, хотя те выполнили все обязательства.

— Общая сумма задолженности перед предпринимателями превысила 18 миллионов рублей. Руководителю учреждения внесли представление об устранении нарушений, — сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря вмешательству прокуратуры долг перед подрядными организациями был полностью погашен.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что таможенники изъяли крупную партию популярных игрушек лабубу в аэропорту Иркутска.