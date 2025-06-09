Стало известно, где можно купаться в Ленинградской области

В регионе была проверена вода в 18 водоемах — 17 пресноводных и одном морском.
«Не выявлено превышения гигиенических нормативов в трех водных объектах — все они расположены в Приозерском районе Ленобласти. Это озеро Отрадное (поселок Плодовое), озеро Ратное (поселок Кузнечное) и озеро Снетковское в поселке Ларионово», — сказал специалист.
Лукьянченко подчеркнул, что на данный момент другие водоемы не соответствует нормативам. Ведомство постоянно проводит проверку воды по санитарно-биологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.