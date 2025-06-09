Стало известно, где можно купаться в Ленинградской области

Лето наступило — по крайней мере календарное точно. В жару хочется поехать на природу и освежиться, искупавшись в какой-нибудь речке или озере. В Ленинградской области для купания подходят лишь три водоема. О том, какие именно, 9 июня сообщил представитель регионального Роспотребнадзора Алексей Лукьянченко во время пресс-конференции ТАСС.