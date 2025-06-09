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Стало известно, где можно купаться в Ленинградской области

Лето наступило — по крайней мере календарное точно. В жару хочется поехать на природу и освежиться, искупавшись в какой-нибудь речке или озере. В Ленинградской области для купания подходят лишь три водоема. О том, какие именно, 9 июня сообщил представитель регионального Роспотребнадзора Алексей Лукьянченко во время пресс-конференции ТАСС.

Источник: Фонтанка.ру

В регионе была проверена вода в 18 водоемах — 17 пресноводных и одном морском.

«Не выявлено превышения гигиенических нормативов в трех водных объектах — все они расположены в Приозерском районе Ленобласти. Это озеро Отрадное (поселок Плодовое), озеро Ратное (поселок Кузнечное) и озеро Снетковское в поселке Ларионово», — сказал специалист.

Лукьянченко подчеркнул, что на данный момент другие водоемы не соответствует нормативам. Ведомство постоянно проводит проверку воды по санитарно-биологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.