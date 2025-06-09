Кокосовая стружка: польза и возможный вред для организма

Эксперт уточняет, что кокосовая стружка практически не содержит сахаров, если только не идет речь о подслащенной разновидности, что делает ее подходящей даже для низкоуглеводных диет. Однако из-за высокой калорийности важно употреблять ее умеренно. Кроме того, природный жир кокоса — это в основном лауриновая кислота, обладающая антимикробными свойствами и положительно влияющая на обмен веществ. Именно эта уникальная комбинация макро- и микронутриентов делает кокосовую стружку не только вкусной добавкой к пище, но и функциональным продуктом.