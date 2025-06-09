Туалет откроют на Речном вокзале в Нижнем Новгороде

Об этом представители МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода» сообщили в соцсети, отвечая на жалобы горожан об отсутствии туалетов в районе Нижне-Волжской набережной.
Как рассказали в ведомстве, на Нижне-Волжской набережной в настоящее время работают три туалетных модуля: у катера «Герой», у паромной переправы напротив гостиницы «Александровский сад» и у Канавинского моста.
Кроме того, напомнили в дирекции, в ближайшее время должен открыться туалет на набережной Федоровского.
Ранее сообщалось, что туалет в парке Кулибина в Нижнем Новгороде демонтировали. Кроме того, четыре новых туалетных модуля установили в Нижнем Новгороде весной.