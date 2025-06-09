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Туалет откроют на Речном вокзале в Нижнем Новгороде

В санитарном блоке Речного вокзала в Нижнем Новгороде запланировано открытие туалета после завершения пуско-наладочных работ.

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Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Об этом представители МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода» сообщили в соцсети, отвечая на жалобы горожан об отсутствии туалетов в районе Нижне-Волжской набережной.

Как рассказали в ведомстве, на Нижне-Волжской набережной в настоящее время работают три туалетных модуля: у катера «Герой», у паромной переправы напротив гостиницы «Александровский сад» и у Канавинского моста.

Кроме того, напомнили в дирекции, в ближайшее время должен открыться туалет на набережной Федоровского.

Ранее сообщалось, что туалет в парке Кулибина в Нижнем Новгороде демонтировали. Кроме того, четыре новых туалетных модуля установили в Нижнем Новгороде весной.