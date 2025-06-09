Собянин открыл после реконструкции лечебный корпус ГКБ им. Иноземцева

«Хочу поздравить вас с наступающим Днем медицинского работника, от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Вы делаете огромное [дело], выполняете задачи по обеспечению здоровья, жизни москвичей, делаете это профессионально, достойно, с душой. Спасибо вам большое. И подарок ко Дню медицинского работника — новый корпус вашей замечательной клиники, одной из крупнейших в нашем городе. Здесь все есть — первоклассные операционные, реанимация, палаты. Так что я надеюсь, что у вашей клиники появятся новые возможности для того, чтобы оказывать качественную помощь москвичам», — сказал Собянин.