Собянин открыл после реконструкции лечебный корпус ГКБ им. Иноземцева

«Хочу поздравить вас с наступающим Днем медицинского работника, от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Вы делаете огромное [дело], выполняете задачи по обеспечению здоровья, жизни москвичей, делаете это профессионально, достойно, с душой. Спасибо вам большое. И подарок ко Дню медицинского работника — новый корпус вашей замечательной клиники, одной из крупнейших в нашем городе. Здесь все есть — первоклассные операционные, реанимация, палаты. Так что я надеюсь, что у вашей клиники появятся новые возможности для того, чтобы оказывать качественную помощь москвичам», — сказал Собянин.
Мэр отметил, что работы по обновлению ГКБ имени Иноземцева продолжатся. «Запускаем в ремонт еще два корпуса, в реконструкцию, так, чтобы ГКБ имени Иноземцева была вся на сто процентов новая, современная и комфортная. И для пациентов, и для врачей», — подчеркнул Собянин.
Как сообщается в материалах мэрии, реконструкция лечебного корпуса № 1 ГКБ имени Иноземцева была начата в июле 2023 года. В ходе работ здание полностью модернизировали, были созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников. С другими корпусами стационара его связал отапливаемый подземный переход.
В лечебном корпусе на 198 коек (с возможностью расширения до 269 коек) будет оказываться плановая и экстренная медицинская помощь по следующим направлениям: челюстно-лицевая и эндокринная хирургия, оториноларингология и офтальмология. Первых пациентов обновленный лечебный корпус ГКБ имени Иноземцева примет в июне 2025 года.
В столичной системе здравоохранения сегодня трудятся свыше 117 тыс. медицинских работников, в том числе более 50 тыс. врачей и 67 тыс. сотрудников среднего и младшего медперсонала.