Улучшена очистка сточных вод активным илом за счет отходов нефтепереработки

«Мы взяли отходы нефтепереработки и пластика в пропорции от 1:1 до 3:1. Нагревали при температуре 110−125 градусов Цельсия, что позволило сэкономить энергию. Затем охладили смесь и просеяли. Полученные образцы имели пористую структуру, которая хорошо удерживала бактерии активного ила. Предложенное решение позволяет утилизировать отходы без вреда окружающей среде, получить полезный продукт — носитель биомассы, — и повысить эффективность очистки сточных вод», — комментирует Елена Калинина, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.