Улучшена очистка сточных вод активным илом за счет отходов нефтепереработки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали на основе отходов нефтепереработки материал-носитель для активного ила, используемого при очистке стоков. Решение позволяет повысить эффективность удаления из воды загрязняющих веществ, сообщила пресс-служба вуза.
Бактерии активного ила используют вещества, загрязняющие стоки, в качестве источника питания. Однако они могут вымываться из очистных сооружений, поэтому для их удержания используются специальные материалы-носители. Авторы предложили новый вид материала, создаваемого с использованием отходов нефтепереработки.
«Он способен повысить эффективность очистки сточных вод от нефтепродуктов на 10−15% и аммонийного азота — на 55%. Решение также позволит сэкономить на материалах, электроэнергии, снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду за счет их вторичного использования», — говорится в сообщении.
Процесс прикрепления бактерий к материалу-носителю происходит естественным образом: они оседают на пористой и шероховатой поверхности, после чего выделяют внеклеточные полимеры, которые фиксируют их на месте. В процессе размножения бактерий формируется биопленка, которая окисляет загрязнения.
«Мы взяли отходы нефтепереработки и пластика в пропорции от 1:1 до 3:1. Нагревали при температуре 110−125 градусов Цельсия, что позволило сэкономить энергию. Затем охладили смесь и просеяли. Полученные образцы имели пористую структуру, которая хорошо удерживала бактерии активного ила. Предложенное решение позволяет утилизировать отходы без вреда окружающей среде, получить полезный продукт — носитель биомассы, — и повысить эффективность очистки сточных вод», — комментирует Елена Калинина, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Авторы запатентовали разработку.