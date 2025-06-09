Омскую чиновницу Татьяну Фролову исключили из состава допущенных к гостайне

Последняя ранее занимала пост первого заместителя директора депархитектуры и градостроительства, а сейчас одна отдувается за выданное ООО «СЗ Причал-55» разрешение на строительство жилого комплекса «Мирапорт» в прибрежной зоне. Напомним, Татьяну Фролову обвиняют в превышении должностных полномочий, недавно суд продлил ей домашний арест.