Омскую чиновницу Татьяну Фролову исключили из состава допущенных к гостайне

На сайте администрации города Омска опубликовано постановление, которым откорректирован состав технической комиссии по зщите гостайне. В новой редакции из него исчезли имена нескольких чиновников.
Отныне не имеют допуска к гостайне бывший замглавы Ленинского округа Владимир Крыжевский, бывший же первый заместитель директора департамента строительства Александр Кох и Татьяна Фролова.
Последняя ранее занимала пост первого заместителя директора депархитектуры и градостроительства, а сейчас одна отдувается за выданное ООО «СЗ Причал-55» разрешение на строительство жилого комплекса «Мирапорт» в прибрежной зоне. Напомним, Татьяну Фролову обвиняют в превышении должностных полномочий, недавно суд продлил ей домашний арест.
Строительный скандал разразился после того, как в многоэтажке по соседству пошли трещины. Отмены строительства добилась прокуратура.