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Омскую чиновницу Татьяну Фролову исключили из состава допущенных к гостайне

Женщина, обвиняемая в превышении служебных полномочий, по-прежнему находится под домашним арестом.

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Источник: Комсомольская правда

На сайте администрации города Омска опубликовано постановление, которым откорректирован состав технической комиссии по зщите гостайне. В новой редакции из него исчезли имена нескольких чиновников.

Отныне не имеют допуска к гостайне бывший замглавы Ленинского округа Владимир Крыжевский, бывший же первый заместитель директора департамента строительства Александр Кох и Татьяна Фролова.

Последняя ранее занимала пост первого заместителя директора депархитектуры и градостроительства, а сейчас одна отдувается за выданное ООО «СЗ Причал-55» разрешение на строительство жилого комплекса «Мирапорт» в прибрежной зоне. Напомним, Татьяну Фролову обвиняют в превышении должностных полномочий, недавно суд продлил ей домашний арест.

Строительный скандал разразился после того, как в многоэтажке по соседству пошли трещины. Отмены строительства добилась прокуратура.