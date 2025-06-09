Путин призвал обеспечить справедливость в доступности спорта для семей

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о проблеме поборов в детско-юношеских школах.
Министр спорта Михаил Дегтярёв на встрече с президентом в понедельник сообщил, что, по его мнению, решение данной проблемы потребует внесения изменений в законодательство, вплоть — по некоторым случаям, где будет склонение к дополнительной оплате, — до уголовной ответственности.
«Не буду вдаваться в детали, чтобы не расходиться на эту тему, но нужно обеспечить эту социальную справедливость для всех российских семей», — сказал Путин.