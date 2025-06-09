Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал обеспечить справедливость в доступности спорта для семей

Путин призвал обеспечить справедливость в доступности спорта для всех семей РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Нужно обеспечить социальную справедливость для всех российских семей в вопросе доступности спорта, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о проблеме поборов в детско-юношеских школах.

Министр спорта Михаил Дегтярёв на встрече с президентом в понедельник сообщил, что, по его мнению, решение данной проблемы потребует внесения изменений в законодательство, вплоть — по некоторым случаям, где будет склонение к дополнительной оплате, — до уголовной ответственности.

«Не буду вдаваться в детали, чтобы не расходиться на эту тему, но нужно обеспечить эту социальную справедливость для всех российских семей», — сказал Путин.