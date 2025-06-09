В Самарской области наградили лучших медицинских работников

В понедельник, 9 июня, в Самаре в театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие в преддверии Дня медицинского работника. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил представителей отрасли и вручил региональные награды.
«Вы каждый день стоите на страже жизни и здоровья наших жителей. Я бы хотел от себя лично и от всего правительства поблагодарить вас за стойкость, неустанную работу, профессионализм. Многие медработники выполняют свой профессиональный долг в зоне СВО и спасают жизни наших бойцов. Низкий поклон каждому из них», — сказал руководитель области.
Медработники были удостоены почетных знаков губернатора Самарской области, почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области», грамот и благодарственных писем.
Напомним, в рамках региональной стратегии развития здравоохранения к 2029 году Самарская область должна завершить строительство 13 поликлинических, четырех стационарных учреждений и более 190 фельдшерско-акушерских пунктов.