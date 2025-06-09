В Самарской области наградили лучших медицинских работников

«Вы каждый день стоите на страже жизни и здоровья наших жителей. Я бы хотел от себя лично и от всего правительства поблагодарить вас за стойкость, неустанную работу, профессионализм. Многие медработники выполняют свой профессиональный долг в зоне СВО и спасают жизни наших бойцов. Низкий поклон каждому из них», — сказал руководитель области.