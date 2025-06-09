В Красноярском крае запретят продавать алкоголь 1 июня и 1 сентября

Так, правительство края предлагает полностью запретить продажу алкоголя в Международный день защиты детей (1 июня) и в День знаний (1 сентября). Если 1 сентября приходится на выходной день, то запрет переходит на первый следующий за ним рабочий день. Выпить спиртное можно будет только в предприятиях общественного питания.
Также депутаты комитета по экономике и налоговой политике парламента обсудили предложение еще больше ограничить время продажи алкоголя в тех магазинах, которые расположены в жилых домах или пристройках к ним. Сейчас продажа запрещена в период с 23:00 до 8:00, а в случае принятия закона рамки расширятся — запрет будет действовать с 21:00 до 10:00.
Также правительство предлагает устанавливать требования к размещению и обустройству летних веранд у кафе и ресторанов.
Пока закон проходит оценку регулирующего воздействия. В обсуждении документа приняли участие заместитель председателя комитета Андрей Метцлер, депутаты Илья Зайцев, Виталий Дроздов, Виктор Кардашов. В частности, депутаты запросили статистику, подтверждающую рост потребления алкоголя в праздничные дни. Илья Зайцев законопроект поддержал, отметив, что с точки зрения жителей многоквартирных домов соседство с магазинами, торгующими алкоголем, — большая проблема, и введение новых правил, а они могут заработать с осени, должно снизить потребление.
Председатель комитета Егор Васильев назвал законопроект следующим шагом, последовавшим за борьбой с «наливайками», маскировавшимися под общепит.
«Инициатива, когда у нас появляются два дня, в которые продажа полностью запрещена, и расширяется время запрета, — это шаг достаточно умеренный. Законопроект родился в диалоге между поборниками здорового образа жизни, которые постоянно призывают запретить продажи алкоголя как можно шире, и предпринимателями. Такое регулирование принимается по территории России практически всеми субъектами в том или ином виде. Предложенный в крае вариант — далеко не самый жесткий. Впервые будут разграничены зоны торговли, которые находятся вблизи многоквартирных домов, и те, которые находятся на некотором отдалении. Сейчас заканчивается процедура оценки регулирующего воздействия, где каждый предприниматель мог бы высказаться, как это повлияет на его работу. Уверен, что диалог продолжится дальше», — пояснил глава комитета.