В Красноярском крае запретят продавать алкоголь 1 июня и 1 сентября

«Инициатива, когда у нас появляются два дня, в которые продажа полностью запрещена, и расширяется время запрета, — это шаг достаточно умеренный. Законопроект родился в диалоге между поборниками здорового образа жизни, которые постоянно призывают запретить продажи алкоголя как можно шире, и предпринимателями. Такое регулирование принимается по территории России практически всеми субъектами в том или ином виде. Предложенный в крае вариант — далеко не самый жесткий. Впервые будут разграничены зоны торговли, которые находятся вблизи многоквартирных домов, и те, которые находятся на некотором отдалении. Сейчас заканчивается процедура оценки регулирующего воздействия, где каждый предприниматель мог бы высказаться, как это повлияет на его работу. Уверен, что диалог продолжится дальше», — пояснил глава комитета.