Мингорисполком сказал, кто из минчан сможет получить более 5000 рублей. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказала главный специалист отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Стрижакова.
По словам специалиста, безработные минчане могут получить единовременную субсидию в размере 11 бюджетов прожиточного минимума на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности. На 1 мая 2025 года сумма составляет 5088,38 рубля.
Стрижакова отметила, что для получения названной субсидии следует зарегистрироваться в управлении занятости населения в качестве безработного, быть старше 18 лет и выполнять обязанности безработного, согласно закону «О занятости населения Республики Беларусь».
— После регистрации граждане проходят обучающий курс «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования» — это занимает всего пять рабочих дней. На курсе изучают основы налогооблажения, бухгалтерский учет, оказывают помощь в составлении бизнес-плана, — пояснила представитель Мингорисполкома.
Светлана Стрижакова добавила, что после обучающего курса минчанину нужно предоставить в управление занятости населения заявление, а также бизнес-план по выбранному виду деятельности, чтобы получить субсидию.
Отмечается, что решение, связанное с предоставлением финансовой помощи принимает специальная комиссия. В случае принятия положительного решения, заключается договор, после чего денежные средства перечисляются на текущий расчетный счет заявителя.
Сказано, что деньги могут быть использованы для покупки сырья, инструментов, оборудования, а также аренды помещений, оплаты необходимых услуг и так далее. Кроме того, денежные средства можно направить на другие расходы, которые касаются открытия и ведения предпринимательской деятельности. Но есть обязательные условия.
— В течение трех месяцев необходимо отчитаться о целевом использовании средств — предоставить документы, подтверждающие расходы, — подчеркнула представитель Мингорисполкома.
Специалист пояснила, что также необходимо осуществлять деятельность не менее шести месяцев в течение года с момента регистрации ИП: работать, платить налоги, делать отчисления в фонд соцзащиты. Она добавляет, что при соблюдении всех условий, субсидия считается безвозвратной.
В том случае, если не будет отчетности, будут нарушены условия или же прекращена деятельность менее чем через полгода, то субсидию нужно будет вернуть. Кроме того, может быть наложен штраф в соответствии с условиями договора.
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