Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей

Маск рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву под предлогом, что ехать туда небезопасно. «Конечно же, все это не так. Я приехал сюда. Я собирался свою дочь Александру с собой привезти. Тем не менее она не смогла приехать сюда, но ездила со мной в Дубай. И когда мы из Дубая собирались улетать в Москву, вдруг ей стали приходить сообщения, чтобы она не ездила в Россию. А потом из других стран мира стали писать, что мне не нужно ехать в Россию. Почему мне не нужно ехать в Россию? Чего мне бояться? Но прямого ответа мне никто не давал. Мне сказали, что если я поеду в Россию, моя жизнь будет под угрозой», — рассказал он на Форуме будущего — 2050.