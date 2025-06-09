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Приказ о приватизации старинного здания на улице Некрасовской отменили в Самаре

В Самаре решили отменить приказ о приватизации исторического здания по адресу улица Некрасовская, 62.

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В Самаре решили отменить приказ о приватизации исторического здания по адресу улица Некрасовская, 62. Об этом сообщает мэрия города.

Как стало известно, изначальное решение было отменено из-за более полного анализа происходящего и обсуждения в обществе.

Сначала приказ департамента управления имуществом предполагал продажу одного из помещений всего за 600 тысяч рублей. Это вызвало недовольство в обществе.

На данный момент решено, что здание будет охраняться государством.

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