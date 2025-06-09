В исторической части Казани и Свияжске появятся новые объекты

Комиссия рассмотрела также проект здания Института развития города на улице Достоевского, 35/10. Архитекторы предложили два варианта — с разной этажностью и арочным решением фасада. Внутреннее пространство предполагается сделать открытым для горожан, с возможностью проведения мероприятий. Архитектурное сообщество отметило, что проект мог бы быть более выразительным и контрастным на фоне исторической застройки и он был одобрен.