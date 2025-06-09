В исторической части Казани и Свияжске появятся новые объекты

«Рассмотрим объекты нового строительства, которые планируются в Казани и Свияжске, — сказал Минниханов. — Важно, чтобы проекты, которые мы утвердим, обеспечивали сохранность объектов культурного наследия, ценных объектов среды, не нарушали сложившийся облик территорий».
Проекты в Казани представила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.
Среди рассмотренных проектов — обновление здания бывшего ЦУМа. Здесь появится парковка для туристических автобусов, а благоустройство прилегающего парка и установка фонтана будут дополнительно обсуждаться на выездном совещании. Раис Татарстана напомнил, что в здании будет размещен центр ремесел — для продвижения и сохранения отрасли народно-художественных промыслов.
Одобрение получила концепция развития квартала по ул. Мало-Московская в Адмиралтейской слободе, разработанная архитектором Рубеном Аракеляном. Также одобрены проекты 10-этажного жилого комплекса на ул. Шульгина и несколько объектов на ул. Габдуллы Тукая: гостиница, торговое здание и пристрой к офисному зданию.
Был представлен проект двухквартирного жилого дома по улице Михаила Худякова, 13 и гостиницы на 15 номеров на улице Султана, 3.
Концепция торгово-офисного здания на улице Некрасова была представлена в двух вариантах. Объект выдержан в духе исторической застройки, предусмотрена собственная парковка. Комиссия одобрила вариант с трехэтажным зданием.
Также был утвержден один из двух предложенных вариантов капитального ремонта многоуровневого служебного гаража Кабинета Министров РТ на улице Саммера, 6. Участники заседания отметили, что здание, находящееся рядом с набережной и детским парком «Елмай», сейчас выглядит непрезентабельно, и его необходимо привести в порядок.
Рассмотрение продолжилось проектом многофункционального комплекса на улице Подлужная. Внутренняя улица, запланированная в составе комплекса, должна соединить парк «Урам» и набережную с аллеями центрального парка им. Горького. Архитектурная концепция получила положительную оценку профессионального сообщества. Объект вписан в территорию рядом с мостом Миллениум. Рустам Минниханов поддержал проект и предложил рассмотреть этот вариант с выездом на место.
Также одобрение получил проект административного комплекса с паркингом по адресу Подлужная, 47.
Члены комиссии одобрили проект нового учебного корпуса Казанского архитектурно-строительного университета (КГАСУ) по улице Калинина, 41. Рустам Минниханов отметил, что здание, в котором будут учиться архитекторы, должно быть красивым, чтобы им гордились представители архитектурной школы Казани.
Одобрение получил также проект завершения строительства на улице Н. Ершова, 33 — сейчас это объект незавершённого строительства.
По улице Н. Назарбаева был представлен пятиэтажный жилой дом. Из двух предложенных концепций выбрали вариант со скругленными угловыми фасадами.
Положительно оценен и проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который разместится по адресу: ул. Портовая, 2. Архитектура здания вписывается в общую концепцию микрорайона.
Комиссия рассмотрела также проект здания Института развития города на улице Достоевского, 35/10. Архитекторы предложили два варианта — с разной этажностью и арочным решением фасада. Внутреннее пространство предполагается сделать открытым для горожан, с возможностью проведения мероприятий. Архитектурное сообщество отметило, что проект мог бы быть более выразительным и контрастным на фоне исторической застройки и он был одобрен.
Кроме того, одобрение получил проект водного комплекса в районе Кировской дамбы, который будет включать гостиницу, бассейн и ресторан. Это пространство хотят превратить в полноценную зону отдыха с видом на Казанский кремль. Вопрос вызвал обсуждение из-за планируемой установки шумозащитных экранов, которые могут закрыть один из самых узнаваемых видов на город. Раис Татарстана поручил застройщикам представить альтернативные решения.
Был рассмотрен проект жилого дома по адресу ул. Волкова, 53 (перекресток с ул. Айвазовского). Архитекторы представили два варианта с разной этажностью. Принято решение выехать на место для оценки особенностей участка.
Проект жилого здания на ул. Фаткуллина был рекомендован к доработке — члены комиссии сочли спорным предлагаемое цветовое оформление фасада.
С докладом по проектам в Свияжске выступил заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района и главный архитектор Дамир Шакиров. Он представил три объекта: жилой дом на ул. Троицкая, 9, индивидуальный дом на набережной р. Щука, 29а, а также проект регенерации домовой застройки в Монастырском переулке. Все объекты выполнены в духе исторической архитектуры с проработанными декоративными элементами. Проекты были одобрены с условием использования качественных материалов.
Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на рассмотрение поступили также проекты строительства в историческом центре Чистополя. Однако, по его мнению, они нуждаются в доработке. Он поручил главе района Дмитрию Иванову и ректору КГАСУ Рашиту Низамову пересмотреть предложения. По словам Минниханова, к проектированию в Чистополе могут подключиться студенты архитектурного факультета КГАСУ.