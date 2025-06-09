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В Ростовской области ожидается жара в 40 градусов

МЧС: в Ростовской области во второй половине дня ожидается жара в 40 градусов.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн — РИА Новости. Жара в 40 градусов ожидается во второй половине дня понедельника и вторника на части территории Ростовской области, говорится в штормовом предупреждении ГУМЧС России по региону.

«Сегодня в период 14−17 часов по южной половине, а также во второй половине дня 10 июня по восточной половине Ростовской области ожидается сильная жара 40 градусов», — говорится в сообщении.

Во время жары спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор, а также пить больше воды.