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Группа «Звери» выступит в Самаре на праздновании Дня России

12 июня в Самаре на площади Куйбышева состоится главное праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню России.

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12 июня в Самаре на площади Куйбышева состоится главное праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню России. Центральным событием вечера станет концерт популярной российской рок-группы «Звери».

Помимо хэдлайнера, в концертной программе примут участие творческие коллективы из Самары и Самарской области, а также участники патриотической программы «Школа Героев». Запланированы выступления официальных лиц и различные праздничные активности. Мероприятие продлится с 18:00 до 22:00.

Об этом 9 июня во время оперативного совещания в Правительстве региона сообщил министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов. Он отметил, что празднование охватит всю область: запланированы торжественные церемонии вручения государственных наград, социальные и культурные акции, высадка цветов, волонтёрские инициативы и фотовыставка «По следам Русского географического общества» (0+).

Ранее мы писали, ко Дню России в Самаре пройдут бесплатные лекции, кинопоказы и мастер-классы от Музея Эльдара Рязанова.

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