Группа «Звери» выступит в Самаре на праздновании Дня России

Об этом 9 июня во время оперативного совещания в Правительстве региона сообщил министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов. Он отметил, что празднование охватит всю область: запланированы торжественные церемонии вручения государственных наград, социальные и культурные акции, высадка цветов, волонтёрские инициативы и фотовыставка «По следам Русского географического общества» (0+).