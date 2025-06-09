Лицензия на такси в 2025 году: кому нужна и как оформить

В статье объясняем, как получить лицензию на такси, какие документы для этого нужны и какие изменения вступили в силу в 2025 году. Также собрали информацию о требованиях к водителям и автомобилям.
Что такое лицензия на такси и почему она обязательна в 2025 году
Лицензия на такси — это официальное разрешение на осуществление пассажирских перевозок. В 2025 году она обязательна для таксистов со своим автомобилем. Водители без личного транспорта оформлять документ не обязаны: скорее всего, он уже есть у компании-перевозчика.
Кому нужна лицензия на такси
Лицензию на такси могут сделать:
- компания, занимающаяся перевозками;
- индивидуальный предприниматель;
- самозанятый.
При этом контролирующие документы выдают не на имя водителя, а на конкретный автомобиль.
Как получить лицензию на такси в 2025 году: пошаговая инструкция
Благодаря отлаженному сервису получить лицензию на такси в 2025 году не так уж сложно. Для этого необходимо выполнить очередность действий.
1. Собрать документы
Предпринимателю и самозанятому нужно подготовить следующий пакет бумаг:
- копию паспорта;
- копию свидетельства регистрации автомобиля;
- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- копию лизингового или арендного документа (если машина не находится в собственности);
- заявление по образцу.
В случае с юридическим лицом набор документов будет практически идентичным, а вместо ОГРНИП понадобится выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Самозанятым также нужно будет предоставить справку об отсутствии судимости. Минимальный стаж вождения для них — три года.
2. Подготовить автомобиль
По закону такси должно выделяться среди остального легкового транспорта на дороге. По этой причине самозанятый водитель должен установить на крыше «шашечки» и оранжевый фонарь.
Требования к внешнему виду транспортного средства могут меняться в зависимости от региона. Например, в Москве с января 2025 года такси обязательно должно быть желтого цвета.
3. Подать заявление
Передать документы на оформление можно как лично, в МФЦ, так и через Госуслуги, выбрав опцию «Получение разрешения на осуществление перевозок такси». В последнем случае понадобится электронная подпись. Срок рассмотрения заявления — в районе 30 дней. Забрать лицензию можно будет в отделении МФЦ.
При личном посещении центра нужно будет записаться на прием заранее. Набор документов будет идентичным.
Сколько стоит оформление разрешения на осуществления деятельности на такси
Стоимость получения лицензии и размер госпошлины варьируется в зависимости от региона, и подробности стоит уточнить на Госуслугах. В среднем оформление документов может обойтись в 3 тысячи рублей.
Может ли самозанятый оформить разрешение на такси
Самозанятый гражданин с сентября 2023 года может оформить лицензию на такси и легально осуществлять пассажирские перевозки. Это стало возможным после вступления в силу Федерального закона № 580-ФЗ.
У желающего получить лицензию таким путем водителя должен быть стаж вождения — минимум три года. Также у него не должно быть медицинских противопоказаний, неоплаченных штрафов и судимостей.
Штрафы за перевозку пассажиров без лицензии на такси
Перевозка пассажиров без соответствующей лицензии запрещена законом. За подобное нарушение грозят штрафы, размер которых регламентирует статья 14.1 КоАП России:
- для граждан — 2−2,5 тысячи рублей;
- для должностых лиц — 4−4,5 тысячи рублей;
- для юридических — 40−50 тысяч рублей.
Если водитель имеет лицензию, но не взял соответствующий документ в рейс, сотрудник ГИБДД может оштрафовать его на 5 тысяч рублей.
Повторное и злостное нарушение этих правил может привести к конфискации автомобиля.
Главное о лицензии на такси в 2025 году
Собрали самые важные сведения о лицензии на такси в 2025 году, которые стоит запомнить.
1. Лицензию на такси могут оформить: компания, занимающаяся перевозками; индивидуальный предприниматель; самозанятый.
2. Для получения лицензии понадобятся копия паспорта; копия свидетельства регистрации автомобиля; ОГРНИП или выписка ЕГРЮЛ (для юрлиц); ИНН; копия лизингового или арендного документа; заявление по образцу. Документы можно направить через Госуслуги или отделение МФЦ.
3. Срок оказания услуги — 30 дней. Размер госпошлины зависит от региона, среднее по стране значение — 3 тысячи рублей.
4. Водителю такси без соответствующей лицензии грозит штраф.