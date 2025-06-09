Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лицензия на такси в 2025 году: кому нужна и как оформить

Для работы в сфере пассажирских перевозок необходимо оформить соответствующее разрешение. Лицензия на такси в 2025 году выдается по обновленным правилам.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Автомобили такси.
Источник: РИА "Новости"

В статье объясняем, как получить лицензию на такси, какие документы для этого нужны и какие изменения вступили в силу в 2025 году. Также собрали информацию о требованиях к водителям и автомобилям.

Что такое лицензия на такси и почему она обязательна в 2025 году

Лицензия на такси — это официальное разрешение на осуществление пассажирских перевозок. В 2025 году она обязательна для таксистов со своим автомобилем. Водители без личного транспорта оформлять документ не обязаны: скорее всего, он уже есть у компании-перевозчика.

Кому нужна лицензия на такси

Лицензию на такси могут сделать:

  • компания, занимающаяся перевозками;
  • индивидуальный предприниматель;
  • самозанятый.

При этом контролирующие документы выдают не на имя водителя, а на конкретный автомобиль.

Как получить лицензию на такси в 2025 году: пошаговая инструкция

Благодаря отлаженному сервису получить лицензию на такси в 2025 году не так уж сложно. Для этого необходимо выполнить очередность действий.

1. Собрать документы

Предпринимателю и самозанятому нужно подготовить следующий пакет бумаг:

  • копию паспорта;
  • копию свидетельства регистрации автомобиля;
  • основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
  • идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
  • копию лизингового или арендного документа (если машина не находится в собственности);
  • заявление по образцу.

В случае с юридическим лицом набор документов будет практически идентичным, а вместо ОГРНИП понадобится выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Самозанятым также нужно будет предоставить справку об отсутствии судимости. Минимальный стаж вождения для них — три года.

2. Подготовить автомобиль

По закону такси должно выделяться среди остального легкового транспорта на дороге. По этой причине самозанятый водитель должен установить на крыше «шашечки» и оранжевый фонарь.

Требования к внешнему виду транспортного средства могут меняться в зависимости от региона. Например, в Москве с января 2025 года такси обязательно должно быть желтого цвета.

3. Подать заявление

Передать документы на оформление можно как лично, в МФЦ, так и через Госуслуги, выбрав опцию «Получение разрешения на осуществление перевозок такси». В последнем случае понадобится электронная подпись. Срок рассмотрения заявления — в районе 30 дней. Забрать лицензию можно будет в отделении МФЦ.

При личном посещении центра нужно будет записаться на прием заранее. Набор документов будет идентичным.

Такси.
Источник: Freepik

Сколько стоит оформление разрешения на осуществления деятельности на такси

Стоимость получения лицензии и размер госпошлины варьируется в зависимости от региона, и подробности стоит уточнить на Госуслугах. В среднем оформление документов может обойтись в 3 тысячи рублей.

Может ли самозанятый оформить разрешение на такси

Самозанятый гражданин с сентября 2023 года может оформить лицензию на такси и легально осуществлять пассажирские перевозки. Это стало возможным после вступления в силу Федерального закона № 580-ФЗ.

У желающего получить лицензию таким путем водителя должен быть стаж вождения — минимум три года. Также у него не должно быть медицинских противопоказаний, неоплаченных штрафов и судимостей.

Штрафы за перевозку пассажиров без лицензии на такси

Перевозка пассажиров без соответствующей лицензии запрещена законом. За подобное нарушение грозят штрафы, размер которых регламентирует статья 14.1 КоАП России:

  • для граждан — 2−2,5 тысячи рублей;
  • для должностых лиц — 4−4,5 тысячи рублей;
  • для юридических — 40−50 тысяч рублей.

Если водитель имеет лицензию, но не взял соответствующий документ в рейс, сотрудник ГИБДД может оштрафовать его на 5 тысяч рублей.

Повторное и злостное нарушение этих правил может привести к конфискации автомобиля.

Главное о лицензии на такси в 2025 году

Собрали самые важные сведения о лицензии на такси в 2025 году, которые стоит запомнить.

1. Лицензию на такси могут оформить: компания, занимающаяся перевозками; индивидуальный предприниматель; самозанятый.

2. Для получения лицензии понадобятся копия паспорта; копия свидетельства регистрации автомобиля; ОГРНИП или выписка ЕГРЮЛ (для юрлиц); ИНН; копия лизингового или арендного документа; заявление по образцу. Документы можно направить через Госуслуги или отделение МФЦ.

3. Срок оказания услуги — 30 дней. Размер госпошлины зависит от региона, среднее по стране значение — 3 тысячи рублей.

4. Водителю такси без соответствующей лицензии грозит штраф.