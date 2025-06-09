Лицензия на такси в 2025 году: кому нужна и как оформить

Лицензия на такси — это официальное разрешение на осуществление пассажирских перевозок. В 2025 году она обязательна для таксистов со своим автомобилем. Водители без личного транспорта оформлять документ не обязаны: скорее всего, он уже есть у компании-перевозчика.