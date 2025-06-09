Что известно о задержании яхты Madleen с Гретой Тунберг

В начале июня яхта отчалила от Сицилии, пишет РБК. Команда планировала доставить в сектор Газа гуманитарную помощь с детским питанием, мукой, рисом, средствами женской гигиены, наборами для опреснения воды.
В ночь на 9 июня израильские военные взяли под контроль Madleen. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на МИД страны. РБК отмечает, что лодка «благополучно направляется» в Израиль, откуда пассажиров Madleen отправят в родные страны. В израильском внешнеполитическом ведомстве отметили, что шведская экоактивистка вместе с товарищами попыталась «устроить провокацию». А главной целью компании было привлечение внимания. В ведомстве подчеркнули, что для доставки гуманитарной помощи в Газу можно было выбрать менее эпатажную форму, не связанную с селфи в Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta).
Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не допустит «флотилию Греты Тунберг» к Газе. Израиль видел в этом попытку нарушения морской блокады сектора Газа и содействие ХАМАС, пишет РБК, ссылаясь на советника Нетаньяху Дмитрия Гендельмана. Помощник Нетаньяху также прокомментировал операцию ЦАХАЛ, отметив, что израильские военные провели ее «быстро, профессионально и в полном соответствии с международным правом». Израильский МИД уточнил, что гумпомощь с яхты отправят в Газу.
«Крошечный объем помощи, который находился на яхте и не был использован “знаменитостями”, будет передан в Газу по реальным гуманитарным каналам», — цитирует израильское ведомство RTVI.
Позже в сети появилось видео Тунберг, в котором она обвинила израильские власти в «похищении» и призывала своих друзей и семью повлиять на правительство Швеции, чтобы оно помогло освободить ее и других активистов яхты Madleen как можно быстрее. Подобные записи сделали другие члены «Флотилии свободы» из таких стран, как Турция, Испания, Франция, Нидерланды.
Французский член Европейского парламента Рима Хассан, находящаяся на судне, написала в соцсети Х, что в 2 часа ночи экипаж «Флотилии свободы» арестовала израильская армия тогда, когда судно находилось в международных водах.
О нападении Madleen сообщало агентство Reuters. В публикации уточнялось, что следовавшее к берегам Газы судно, окружили беспилотники, которые распылили над ним вещество белого цвета. До этого на борту судна была объявлена тревога.
Спецпредставитель ООН по вопросам соблюдения прав человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе призвала другие суда попытаться прорвать блокаду сектора Газа и доставить гуманитарную помощь палестинскому населению. Она написала в соцсети Х: «Путешествие Madleen, возможно, закончилось, но миссия еще не выполнена. Каждый порт Средиземноморья должен отправлять суда с помощью и солидарностью в Газу».
«Коммерсант» со ссылкой на The Jerusalem Post уточняет, что некоммерческая организация Freedom Flotilla Coalition на протяжении 15 лет пытается добраться до Газы.