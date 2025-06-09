Что известно о задержании яхты Madleen с Гретой Тунберг

В ночь на 9 июня израильские военные взяли под контроль Madleen. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на МИД страны. РБК отмечает, что лодка «благополучно направляется» в Израиль, откуда пассажиров Madleen отправят в родные страны. В израильском внешнеполитическом ведомстве отметили, что шведская экоактивистка вместе с товарищами попыталась «устроить провокацию». А главной целью компании было привлечение внимания. В ведомстве подчеркнули, что для доставки гуманитарной помощи в Газу можно было выбрать менее эпатажную форму, не связанную с селфи в Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta).