В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары в +40 градусов

Жителей Ростовской области предупреждают о жаре до +40 градусов. Сегодня, 9 июня, до 17 часов она сохранится в южных территориях, а во второй половине дня 10 июня — на востоке региона. Объявлено штормовое предупреждение, сообщают в пресс-службе донского управления МЧС.
Жителям Дона напоминают: самый жаркий период обычно длится с 11 до 17 часов, в это время лучше быть в помещении. Кондиционер при этом также следует использовать с осторожностью, чтобы не простудиться.
Также в жару рекомендуют принимать контрастный или прохладный душ, пить больше воды, есть фрукты и овощи. Спортом следует заниматься рано утром или вечером.
На улице нужно носить светлую одежду из натуральных тканей и головной убор. Также можно использовать солнцезащитный крем.
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