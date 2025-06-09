Колледж строительства и предпринимательства хотят ликвидировать в Самаре

В самарских соцсетях разгорелось обсуждение вопроса о ликвидации колледжа строительства и предпринимательства.
В региональном минобразования рассказали о том, что закрыть колледж было решено 9 июня 2025 года.
Как стало известно, всех учащихся переведут в другие образовательные учреждения для того, чтобы они закончили учебу.
Все необходимые данные о процессе перевода будут выложены на сайте учреждения после 16 июня.
Колледж размещался в историческом здании, которое возвели в 1900 году.
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