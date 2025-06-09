«Может привести к поражению почек»: почему не стоит купаться в прудах

— Лептоспироз, кстати, протекает очень тяжело с сильной лихорадкой, геморрагической сыпью и желтухой. В отличие от других инфекций, которые можно «подцепить» в водоемах, он может протекать очень тяжело и привести к поражению почек. Заподозрить эту инфекцию у себя можно, если вы нажали на кожу и на ней остается след, — рассказала инфекционист.