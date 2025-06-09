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«Может привести к поражению почек»: почему не стоит купаться в прудах

В летнее время года люди привыкли спасаться от жары на водоемах. Однако некоторые из них могут быть рассадником инфекционных заболеваний и опасных бактерий, после чего человеку придется долго бороться с последствиями. Какие инфекции подстерегают в прудах и реках, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

В летнее время года люди привыкли спасаться от жары на водоемах. Однако некоторые из них могут быть рассадником инфекционных заболеваний и опасных бактерий, после чего человеку придется долго бороться с последствиями. Какие инфекции подстерегают в прудах и реках, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

Она рассказала, что в воде, наряду с бактериями можно подхватить инфекционные заболевания вирусного происхождения.

— В небольшом пруду, где активно прорастает ряска или водоросли, есть все условия для распространения гепатита А или кишечной инфекции, — предупредила Мескина.

А если вблизи небольшого водоема есть животноводческие фермы, есть риск подхватить другие инфекции, среди которых:

вирусная кишечная инфекция;сальмонеллез;дизентерия;гельминты;лептоспироз.

— Лептоспироз, кстати, протекает очень тяжело с сильной лихорадкой, геморрагической сыпью и желтухой. В отличие от других инфекций, которые можно «подцепить» в водоемах, он может протекать очень тяжело и привести к поражению почек. Заподозрить эту инфекцию у себя можно, если вы нажали на кожу и на ней остается след, — рассказала инфекционист.

Кроме бактерий и инфекций, в водоемах есть вероятность столкнуться с амебой- «мозгоедом», которая проникает в голову через носовую пазуху и приводит к «первичному амебному менингоэнцефалиту». Простыми словами, она поражает мозг человека, так как инфекция протекает стремительно. Насколько опасна амеба- «мозгоед» для человека, — в материале «ВМ».