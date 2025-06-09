В Краснодаре установлен четвертый класс пожарной опасности

Как рассказал мэр в телеграм-канале, рекомендуется быть крайне осторожными при обращении с огнем. По словам Наумова, даже незначительная искра может стать причиной возгорания в жилых зонах, на сельскохозяйственных угодьях, в лесах и заповедных территориях.