В Краснодаре установлен четвертый класс пожарной опасности

Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
Как рассказал мэр в телеграм-канале, рекомендуется быть крайне осторожными при обращении с огнем. По словам Наумова, даже незначительная искра может стать причиной возгорания в жилых зонах, на сельскохозяйственных угодьях, в лесах и заповедных территориях.
Глава Краснодара отметил, что в условиях действующего особого противопожарного режима категорически запрещается разжигать костры, сжигать мусор, сухую траву, листву и прочие отходы. В случае обнаружения очага возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.
Кроме того, Евгений Наумов напомнил, что наблюдается повышение температуры воздуха. Необходимо пить больше воды, использовать головные уборы и планировать прогулки на утренние или вечерние часы.