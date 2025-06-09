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В Краснодаре установлен четвертый класс пожарной опасности

Четвертый класс пожароопасности установлен в Краснодаре 9 и 10 июня.

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Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Как рассказал мэр в телеграм-канале, рекомендуется быть крайне осторожными при обращении с огнем. По словам Наумова, даже незначительная искра может стать причиной возгорания в жилых зонах, на сельскохозяйственных угодьях, в лесах и заповедных территориях.

Глава Краснодара отметил, что в условиях действующего особого противопожарного режима категорически запрещается разжигать костры, сжигать мусор, сухую траву, листву и прочие отходы. В случае обнаружения очага возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

Кроме того, Евгений Наумов напомнил, что наблюдается повышение температуры воздуха. Необходимо пить больше воды, использовать головные уборы и планировать прогулки на утренние или вечерние часы.