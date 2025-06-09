«Многоэтажки, станция метро, торговый центр». Власти сказали, как изменится микрорайон Серебрянка в Минске

Смирнова заметила, что одна из особенностей указанного микрорайона Минска заключается в нехватке заведений общепита. Указанное, заверила она, будет исправлено. Так, в квартале проспекта Рокоссовского и 2-го Велосипедного переулка в ближайшие пять лет появятся кафе формата «драйв». В более отдаленной перспективе за троллейбусным парком будет построен многофункциональный общественный комплекс, в котором будут расположены общепит, магазины, детская игровая зона, кинотеатр, тренажерный зал.