«Многоэтажки, станция метро, торговый центр». Власти сказали, как изменится микрорайон Серебрянка в Минске

Власти сообщили, что новые многоэтажки, метро и торговый центр появятся в минской Серебрянке. Подробности озвучила заместитель начальника управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района Марина Смирнова, передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что речь идет про территорию в границах улицы Ванеева — проспекта Рокоссовского — улиц Плеханова и Якубова общей площадью 155,9 гектара, где проживают более 30 000 человек. Соответствующий градостроительный проект детального планирования предполагают реализовывать в два этапа: до 2030 и до 2035 года.
Представитель администрации Ленинского района отметила, что приоритетная задача состоит в создании жилого района высокого уровня комфортности. Указанная задача предусматривает, с одной стороны, сохранение и реконструкцию сложившейся жилой среды, а с другой — строительство новых объектов, которые отвечают современным требованиям.
Смирнова заметила, что одна из особенностей указанного микрорайона Минска заключается в нехватке заведений общепита. Указанное, заверила она, будет исправлено. Так, в квартале проспекта Рокоссовского и 2-го Велосипедного переулка в ближайшие пять лет появятся кафе формата «драйв». В более отдаленной перспективе за троллейбусным парком будет построен многофункциональный общественный комплекс, в котором будут расположены общепит, магазины, детская игровая зона, кинотеатр, тренажерный зал.
«По расчетам градостроителей, в 13 новых заведениях общепита будет 275 посадочных мест», — сказано в сообщении.
Сообщается, что на первом этапе планируется построить один многоэтажный дом на проспекте Рокоссовского напротив бывшего универсама «Полесье» (сейчас магазин «Соседи»), а второй — в конце улицы Якубова возле Минского городского педагогического колледжа. Вместе с тем на подлежащей трансформации территории троллейбусного парка, который находится на улице Ванеева, появится жилой квартал. Так, жилищный фонд вырастет на 570 квартир.
Также говорится, что до 2030 года в 2-м Велосипедном переулке появится пожарное депо, а к 2035 году планируется построить три многоуровневых паркинга. Сказано, что самый резонансный проект будет в момент реализации второго этапа плана на пересечении улиц Ванеева и Тростенецкой. Речь идет про станцию метро «Серебрянка» четвертой линии метрополитена.
— В перспективе увидим в этом жилом районе и самый протяженный бульвар с пешеходными дорожками и малыми архитектурными формами. Его обустроят на четной стороне многоквартирных домов проспекта Рокоссовского между площадью Ванеева и улицей Плеханова, — заметила представитель администрации Ленинского района.
Отмечается, что вдоль проспекта Рокоссовского запланировала обустроить самый протяженный в жилом квартале бульвар.
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