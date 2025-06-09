В Петербурге изменится режим работы транспорта из-за празднования Дня России

Как будет работать наземный транспорт?
— 11 июня — автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по графику пятницы.
— С 12 по 15 июня — наземный транспорт перейдёт на воскресное расписание.
Изменения в работе метро.
— 12 июня — метрополитен будет работать по субботнему графику.
— С 13 по 15 июня — поезда будут курсировать по воскресному расписанию.
Рекомендации для пассажиров.
Горожанам и туристам советуют заранее продумывать маршруты с учётом изменений в расписании.
Короткая рабочая неделя в России.
Напомним, что 12 июня — официальный выходной, а пятница, 13 июня, станет нерабочей из-за переноса выходного с 8 марта. 11 июня рабочий день будет сокращённым.