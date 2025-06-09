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В Петербурге изменится режим работы транспорта из-за празднования Дня России

В связи с празднованием Дня России в Санкт-Петербурге скорректируют режим работы городского и пригородного транспорта. Об этом 9 июня сообщили в комитете по транспорту.

Как будет работать наземный транспорт?

— 11 июня — автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по графику пятницы.

— С 12 по 15 июня — наземный транспорт перейдёт на воскресное расписание.

Изменения в работе метро.

— 12 июня — метрополитен будет работать по субботнему графику.

— С 13 по 15 июня — поезда будут курсировать по воскресному расписанию.

Рекомендации для пассажиров.

Горожанам и туристам советуют заранее продумывать маршруты с учётом изменений в расписании.

Короткая рабочая неделя в России.

Напомним, что 12 июня — официальный выходной, а пятница, 13 июня, станет нерабочей из-за переноса выходного с 8 марта. 11 июня рабочий день будет сокращённым.