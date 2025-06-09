Открыт ранее неизвестный защищающий микробов от антибиотиков механизм

Данные модификации позволили ученым сымитировать действие антибиотика на бактерий, не подвергая их риску уничтожения. Эти опыты неожиданно показали, что небольшая, но значимая часть клеток кишечной палочки не замедляет, как считали биологи в прошлом, а ускоряет свой метаболизм в ответ на снижение в концентрации АТФ и НАД. Это ведет к росту в концентрации оксидантов в этих микробах, что не только ускоряет накопление мутаций в их геноме, но и запускает клеточные системы, связанные с починкой ДНК и противодействием неблагоприятным условиям среды.