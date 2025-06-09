Открыт ранее неизвестный защищающий микробов от антибиотиков механизм

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Американские и европейские молекулярные биологи выяснили, что некоторые микробы способны спасать себя от действия антибиотиков путем резкого ускорения метаболизма и запуска клеточных механизмов, повышающих скорость накопления мутаций в ДНК бактерий. Об этом сообщила пресс-служба американского Университета Ратгерс.
«Традиционно считается, что некоторые бактерии выживают при контакте с антибиотиками в результате замедления метаболизма. Мы открыли обратный феномен — в таких ситуациях клетки микробов “разгоняют” обмен веществ, что приводит к формированию большого числа оксидантов и запуску стрессовой реакции, которая защищает их от гибели», — пояснил исследователь из Университета Ратгерс (США) Барри Ли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют исследователи, многие антибиотики и бактерицидные средства уничтожают микробов благодаря тому, что они заставляют бактерий усиленно расходовать молекулы АТФ, клеточной «энерговалюты», используемой для ускорения всех реакций в клетках. В результате этого внутри микробов накапливается большое число молекул-оксидантов, повреждающих ДНК, ферменты и другие критически важные для жизни биомолекулы.
Американские и европейские молекулярные биологи заинтересовались тем, как протекает данный процесс внутри клеток микробов и как бактерии защищаются от гибели в таких ситуациях. Для получения этих сведений исследователи модифицировали геном кишечной палочки таким образом, что ее клетки можно заставить ускоренным образом «сжигать» молекулы АТФ и связанного с ними вещества НАД.
Данные модификации позволили ученым сымитировать действие антибиотика на бактерий, не подвергая их риску уничтожения. Эти опыты неожиданно показали, что небольшая, но значимая часть клеток кишечной палочки не замедляет, как считали биологи в прошлом, а ускоряет свой метаболизм в ответ на снижение в концентрации АТФ и НАД. Это ведет к росту в концентрации оксидантов в этих микробах, что не только ускоряет накопление мутаций в их геноме, но и запускает клеточные системы, связанные с починкой ДНК и противодействием неблагоприятным условиям среды.
Последующие опыты с данными клетками показали, что они в 10 раз лучше переносили действие антибиотика ципрофлоксацина, а также вырабатывали стойкость к этому лекарству на несколько циклов деления раньше, чем «обычная» кишечная палочка. Наличие подобных клеток следует учитывать при разработке новых противомикробных препаратов для снижения вероятности того, что патогены быстро выработают устойчивость к этим антибиотикам, подытожили ученые.