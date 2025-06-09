«Калашников» отправил первую партию пулеметов РПЛ-20 в зону СВО

РПЛ-20 способен создать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100 (200) патронов. При этом конструктивно обеспечиваются смена ствола и стрельба с заднего положения подвижной системы, что увеличивает продолжительность ведения огня в автоматическом режиме. Пулемет разработан в двух исполнениях: с длинами стволов 590 мм (общевойсковой вариант) и 415 мм (для штурмовых подразделений).