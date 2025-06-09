«Калашников» отправил первую партию пулеметов РПЛ-20 в зону СВО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Концерн «Калашников» отправил по госконтракту первую серийную партию легких 5,45-мм ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20, оружие изготовлено в расцветке «Мультикам», считающейся более незаметной на различной местности, сообщает Telegram-канал концерна.
РПЛ-20 — современный российский легкий ручной пулемет с ленточным питанием, созданный в конструкторско-технологическом центре концерна. Во время командировок в зону проведения СВО специалисты «Калашникова» представляли изделие военнослужащим.
«АО “Концерн “Калашников” отправило первую серийную партию легких 5,45-мм ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20 в адрес заказчика по государственному контракту на 2025 год”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что военная экипировка бойцов в расцветке «Мультикам» с пулеметом такого же цвета демонстрируют высокий уровень незаметности в различных типах местности и большом диапазоне расстояний.
РПЛ-20 способен создать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100 (200) патронов. При этом конструктивно обеспечиваются смена ствола и стрельба с заднего положения подвижной системы, что увеличивает продолжительность ведения огня в автоматическом режиме. Пулемет разработан в двух исполнениях: с длинами стволов 590 мм (общевойсковой вариант) и 415 мм (для штурмовых подразделений).