Как в Севастополе в период праздников будут работать городские службы

Безусловно, работа профильных ведомств не должна замедляться даже в длинные выходные — наоборот, это время, когда нужно пристальное внимание, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева. Это касается и работы медицинских учреждений. В праздничные дни продолжат работу дежурные бригады в поликлиниках и больницах. Приёмные отделения и травмпункт продолжат работать в круглосуточном режиме.