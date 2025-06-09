В Омске ужесточили условия для выплаты 100 тысяч рублей при рождении ребенка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко внес изменения в указ о единовременной денежной выплате в размере 100 тысяч рублей для родителей-студентов. Выплата касалась поддержки при рождении у молодой семьи ребенка. Теперь материальная помощь будет доступна только студентам высших учебных заведений, обучающимся на очной форме. Студенты колледжей, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, исключены из списка получателей выплаты.
Новые условия предусматривают, что выплата полагается одному из родителей — студенту вуза с российским гражданством и регистрацией в Омской области. При этом право на поддержку распространяется только на детей, родившихся с 1 января 2025 года.
Ранее подобная мера социальной поддержки была доступна как студентам вузов, так и учащимся колледжей. Однако теперь молодые семьи, где один из родителей обучается в учреждении среднего профессионального образования, не смогут рассчитывать на материальную помощь.