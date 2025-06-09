В Омске ужесточили условия для выплаты 100 тысяч рублей при рождении ребенка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко внес изменения в указ о единовременной денежной выплате в размере 100 тысяч рублей для родителей-студентов. Выплата касалась поддержки при рождении у молодой семьи ребенка. Теперь материальная помощь будет доступна только студентам высших учебных заведений, обучающимся на очной форме. Студенты колледжей, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, исключены из списка получателей выплаты.