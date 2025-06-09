Новый мессенджер от государства: новосибирцам он заменит паспорт и защитит от мошенников

«Мы создаем не просто мессенджер, а безопасную экосистему с цифровым ID, заменяющим паспорт, электронной подписью через “Госключ” и интеграцией с госуслугами, где будет запрещена регистрация через подменные номера для защиты от мошенников», — подчеркнул Шадаев, отметив, что законопроект, обеспечивающий правовую базу проекта, уже внесен в Госдуму и может быть рассмотрен 11 июня.