Новый мессенджер от государства: новосибирцам он заменит паспорт и защитит от мошенников

9 июня на заседании комитета Госдумы по информационной политике министр цифрового развития Максут Шадаев объявил о планах представить летом 2025 года национальный мессенджер — универсальную цифровую платформу для взаимодействия граждан, бизнеса и государства, сообщает Hi-Tech Mail.
«Мы создаем не просто мессенджер, а безопасную экосистему с цифровым ID, заменяющим паспорт, электронной подписью через “Госключ” и интеграцией с госуслугами, где будет запрещена регистрация через подменные номера для защиты от мошенников», — подчеркнул Шадаев, отметив, что законопроект, обеспечивающий правовую базу проекта, уже внесен в Госдуму и может быть рассмотрен 11 июня.
Поэтапный план внедрения включает запуск публичных каналов осенью 2025 года и расширение функционала к концу года, включая образовательные сервисы (школьные чаты, электронные журналы) и коммерческие решения (банки, доставка еды), при этом архитектура ПО останется открытой для разработчиков, а сам сервис войдет в реестр российского программного обеспечения, что соответствует курсу на технологический суверенитет, инициированному президентом Владимиром Путиным, который ранее поручил министерствам перевести свои услуги на новую платформу.
Председатель комитета Госдумы Сергей Боярский добавил, что проект, аналоги которого успешно работают в Китае, Японии и Южной Корее, станет ключевым инструментом для отказа от бумажных документов и упрощения доступа к государственным сервисам.