МАРТ отреагировал на мясные чипсы с провокационной рекламой, которые подбросили в магазины Минска

МАРТ высказался о мясных чипсах, подброшенных в магазины Минска. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении сказано, что не менее чем в двух магазинах в Минске были установлены так называемые «подклады» продукции на полки. В МАРТ добавляют, что на подложенной продукции была размещена реклама, которая содержит фразы и визуальные элементы, создающие ассоциации с нецензурной лексикой.
«Таким образом, рекламодатели пытались привлечь внимание потребителей за счет провокации, в том числе с применением интернет-ресурсов», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что интернет-ресурсы были заблокированы, личность установлена. Сказано, материалы были переданы в правоохранительные органы. Кроме того, ведется работа, связанная с привлечение к административной ответственности за распространение ненадлежащей рекламы.
Ранее власти сказали, как изменится микрорайон Серебрянка в Минске: «Многоэтажки, станция метро, торговый центр».
Кстати, белорусская теннисистка Арина Соболенко с бойфрендом-бизнесменом отдыхает на греческом Миконосе после поражения на «Ролан Гаррос».
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Духов день, или день Святого Духа 9 июня после Троицы.