Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ отреагировал на мясные чипсы с провокационной рекламой, которые подбросили в магазины Минска

МАРТ высказался о мясных чипсах, подброшенных в магазины Минска.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ высказался о мясных чипсах, подброшенных в магазины Минска. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В сообщении сказано, что не менее чем в двух магазинах в Минске были установлены так называемые «подклады» продукции на полки. В МАРТ добавляют, что на подложенной продукции была размещена реклама, которая содержит фразы и визуальные элементы, создающие ассоциации с нецензурной лексикой.

«Таким образом, рекламодатели пытались привлечь внимание потребителей за счет провокации, в том числе с применением интернет-ресурсов», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что интернет-ресурсы были заблокированы, личность установлена. Сказано, материалы были переданы в правоохранительные органы. Кроме того, ведется работа, связанная с привлечение к административной ответственности за распространение ненадлежащей рекламы.

Ранее власти сказали, как изменится микрорайон Серебрянка в Минске: «Многоэтажки, станция метро, торговый центр».

Кстати, белорусская теннисистка Арина Соболенко с бойфрендом-бизнесменом отдыхает на греческом Миконосе после поражения на «Ролан Гаррос».

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Духов день, или день Святого Духа 9 июня после Троицы.