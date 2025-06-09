МАРТ отреагировал на мясные чипсы с провокационной рекламой, которые подбросили в магазины Минска

В сообщении сказано, что не менее чем в двух магазинах в Минске были установлены так называемые «подклады» продукции на полки. В МАРТ добавляют, что на подложенной продукции была размещена реклама, которая содержит фразы и визуальные элементы, создающие ассоциации с нецензурной лексикой.