Наградили лауреатов девятого сезона премии «Лицей»

Имена лауреатов назвали 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, на «Главной сцене» XI книжного фестиваля «Красная площадь». Всего на соискание премии в этом году заявки направляли 2028 человек из 298 городов России и 28 стран мира. В финал «Лицея» вошли произведения авторов от 21 до 35 лет из восьми городов: Иркутска, Казани, Москвы, Павлова, Санкт-Петербурга, Саратова, Сарова, Уфы и поселка Пинега Архангельской области.
Победителями номинации «Поэзия» стали:
- Сергей Калашников: первое место за сборник стихотворений «А вот они»;
- Юлия Крулова: второе место за сборник «Светочувствительность»;
- Мария Затонская: третье место за сборник «Свидетель».
Победителями номинации «Проза» стали:
- Светлана Павлова: первое место за роман «Сценаристка»;
- Анна Баснер: второе место за повесть «Последний лист»;
- Анна Бабина: третье место за роман «Знаки безразличия».
Общий призовой фонд премии составил 4,8 миллиона рублей. В каждой из номинаций лауреаты получили 1,2 миллиона рублей за первое место, 700 тысяч рублей и 500 тысяч рублей — за второе и третье.
В состав членов жюри вошли прозаик, финалист национальной литературной премии «Большая книга» Дарья Бобылева, писатель, главный редактор «Литературной газеты», председатель правления Московской городской организации Союза писателей России Максим Замшев, поэт, прозаик, редактор, лауреат VIII сезона премии «Лицей» Анна Маркина, редактор, эксперт образовательных программ арт-кластера «Таврида» Алексей Портнов и литературный обозреватель, блогер Елена Чернышева. Председательствовал в жюри писатель, профессор Санкт‑Петербургского госуниверситета, директор Музея В. В. Набокова Андрей Аствацатуров.
Помимо основных наград, жюри отметило специальными дипломами поэта Артема Ушканова «за смелость проследовать путем Данте сквозь больничный ад в рай к Беатриче» и прозаика Варвару Заборцеву «за умение слышать и понимать других». Девушка также получила медаль «Слова на вес золота» от партнера премии «Лицей», издательского дома «Аргументы и факты». Приз вручил генеральный директор Руслан Новиков.
Помимо прочего, пятый год в рамках премии «Лицей» вручались призы в специальной номинации «Выбор книжных блогеров» от издательского сервиса Rideró. В этом сезоне жюри из 15 блогеров и литературных критиков выделило двух авторов — Анну Баснер и Евгения Дьяконова, которых наградили статуэтками в виде больших лайков.
Заместитель главного редактора журнала «Юность», литературный критик Татьяна Соловьева вручила специальные дипломы поэту Мирославе Бессоновой и прозаику Варваре Заборцевой. Произведения молодых авторов опубликуют в издании и в тематическом номере, который посвятят премии «Лицей».