Наградили лауреатов девятого сезона премии «Лицей»

Имена лауреатов назвали 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, на «Главной сцене» XI книжного фестиваля «Красная площадь». Всего на соискание премии в этом году заявки направляли 2028 человек из 298 городов России и 28 стран мира. В финал «Лицея» вошли произведения авторов от 21 до 35 лет из восьми городов: Иркутска, Казани, Москвы, Павлова, Санкт-Петербурга, Саратова, Сарова, Уфы и поселка Пинега Архангельской области.