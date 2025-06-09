В парке развлечений «Остров мечты» 12 июня пройдут концерт и мастер-классы

«Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, пройдут 12 июня с 13.00 до 17.00 в городском променаде “Острова мечты” на площади “Москва”. В программе — концерт с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов. На сцене выступят яркие артисты, любимцы публики и победители престижных конкурсов», — рассказали в пресс-службе.