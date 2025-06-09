В парке развлечений «Остров мечты» 12 июня пройдут концерт и мастер-классы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Концерт и творческие мастер-классы ждут гостей парка развлечений «Остров мечты» в День России 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Национальный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня.
«Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, пройдут 12 июня с 13.00 до 17.00 в городском променаде “Острова мечты” на площади “Москва”. В программе — концерт с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов. На сцене выступят яркие артисты, любимцы публики и победители престижных конкурсов», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что также гостей ждут творческие мастер-классы для всей семьи. Профессиональные художники и мастера помогут создать картины из цветного песка, расписные керамические изделия и авторские принты на сумках-шопперах.