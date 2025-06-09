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В Казани перекроют центр в День России

Дороги будут закрыты с 12:00 до 23:00.

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Источник: Комсомольская правда

В День России в Казани перекроют несколько центральных улиц. Об ограничениях предупреждает пресс-служба городской мэрии.

В четверг, 12 июня, с 12:00 до 23:00 будут закрыты:

— Проезжая часть на улице Батурина от Карла Маркса до Кремлевской дамбы;

— Улица Большая Красная от Миславского до Батурина и от съезда с площади Тысячелетия до Батурина;

— Улица Сибгата Хакима от Декабристов до Абсалямова. Также будет закрыта парковка у центра семьи «Казан».

Напомним, в Казани День России отметят праздничным салютом у «Чаши».