В Казани перекроют центр в День России

В День России в Казани перекроют несколько центральных улиц. Об ограничениях предупреждает пресс-служба городской мэрии.
В четверг, 12 июня, с 12:00 до 23:00 будут закрыты:
— Проезжая часть на улице Батурина от Карла Маркса до Кремлевской дамбы;
— Улица Большая Красная от Миславского до Батурина и от съезда с площади Тысячелетия до Батурина;
— Улица Сибгата Хакима от Декабристов до Абсалямова. Также будет закрыта парковка у центра семьи «Казан».
Напомним, в Казани День России отметят праздничным салютом у «Чаши».