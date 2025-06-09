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51-летнего жителя Башкирии не могут отыскать уже больше трех месяцев сутки

В Башкирии 98 дней разыскивают 51-летнего мужчину.

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Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал 51-летний Сергей Логинов. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

По информации волонтеров, мужчина пропал без вести этой весной — 3 марта, он ушел из дома в селе Узян Белорецкого района и до сих пор не вернулся. Его рост — 160 сантиметров, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в осеннюю куртку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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