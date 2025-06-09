51-летнего жителя Башкирии не могут отыскать уже больше трех месяцев сутки

По информации волонтеров, мужчина пропал без вести этой весной — 3 марта, он ушел из дома в селе Узян Белорецкого района и до сих пор не вернулся. Его рост — 160 сантиметров, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в осеннюю куртку.