Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим работникам отрасли здравоохранения региона в преддверии Дня медицинского работника

«Вы выбрали очень непростой путь — каждый день стоите на страже жизни и здоровья наших жителей. Я бы хотел от себя лично, от всего Правительства сердечно поблагодарить вас за стойкость, неустанную работу, профессионализм, — обратился губернатор к медработникам. — В этом году празднуется 80-летие Великой Победы, событие, безусловно, значимое для каждой отрасли, каждой семьи, для каждого из нас. Мы преклоняемся перед мужеством и самоотверженностью медицинских работников, которые внесли бесценный вклад в победу над нацизмом. Мы признательны вам за то, что чтите их традиции, продолжаете следовать их примеру. Многие медработники нашего региона находятся сегодня на полях сражений, выполняют свой профессиональный долг на передовой, спасают жизни наших бойцов. Низкий поклон каждому из них!».