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Девять животных из приютов обрели семью благодаря выставке на ВДНХ

На выставке на ВДНХ 9 животных из «Зоорасвета» и «Зеленограда» обрели семью.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Девять животных из городских приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» обрели семью благодаря выставке-пристройству на ВДНХ в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

«Девять животных из городских приютов “Зоорассвет” и “Зеленоград” обрели семью благодаря выставке-пристройству, прошедшей в выходные на ВДНХ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что домой уехали семь кошек и две собаки — почти половина участвующих в выставке животных. «С хозяевами провели собеседование, заключили договор, а после передали им животных. Сегодня они уже адаптируются к новой жизни и радуют своих домашних», — добавляется в сообщении.

Уточняется, что все животные в городских приютах здоровы и готовы к жизни в семье. Навестить их можно без предварительной записи каждый день с 13.00 до 17.00 часов, кроме понедельника и пятницы. При себе необходимо иметь паспорт.