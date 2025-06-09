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Между Калининградом и Брестом планируют открыть авиарейсы

Возможность открытия авиасообщения между Брестом и Калининградом обсудили Алексей Беспрозванных и Александр Лукашенко.

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Источник: Правительство Калининградской области

Из Беларуси планируют запустить еще один авиарейс в Калининград. Такую возможность обсудили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На встрече в Минске глава региона и Президент соседнего государства обсудили возможность запуска авиасообщения Брест — Калининград. Губернатор отметил, что к этому направлению проявляется интерес с обеих сторон.

Также Алексей Беспрозванных и Александр Лукашенко обсудили ряд других вопросов — увеличение парка белорусской техники в регионе, вопросы грузоперевозок железнодорожным транспортом, продвижения в плане импортозамещения и другое.

Ранее сообщалось об открытии Генконсульства Беларуси в Калининграде.