Между Калининградом и Брестом планируют открыть авиарейсы

Из Беларуси планируют запустить еще один авиарейс в Калининград. Такую возможность обсудили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
На встрече в Минске глава региона и Президент соседнего государства обсудили возможность запуска авиасообщения Брест — Калининград. Губернатор отметил, что к этому направлению проявляется интерес с обеих сторон.
Также Алексей Беспрозванных и Александр Лукашенко обсудили ряд других вопросов — увеличение парка белорусской техники в регионе, вопросы грузоперевозок железнодорожным транспортом, продвижения в плане импортозамещения и другое.
Ранее сообщалось об открытии Генконсульства Беларуси в Калининграде.