Озеро в парке Металлургов планируют очистить от мусора до 15 июня 2025 года

Сейчас расчистка проходит на реке Сызранка, освобождая акваторию от зарослей и улучшая санитарное состояние реки. Работами охвачено 40 гектаров и почти 2 километра русла, что улучшило условия жизни для 160 тысяч человек. Расчётно-профилактические мероприятия продолжаются и обеспечиваются федеральным и региональным финансированием.