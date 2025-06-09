Озеро в парке Металлургов планируют очистить от мусора до 15 июня 2025 года

На совещании областного правительства 9 июня министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов представил доклад о состоянии водных объектов региона.
За прошедшие годы проведено расчистка четырёх крупных участков общей протяжённостью 15 километров. До 2029 года планируется завершение проектирования и расчистки ещё 17 водоемов. Основные задачи включают повышение качества окружающей среды, обеспечение водного баланса и предотвращение наводнений. Программа не предполагает устройство рекреационных зон и благоустройства прилегающих территорий.
Сейчас расчистка проходит на реке Сызранка, освобождая акваторию от зарослей и улучшая санитарное состояние реки. Работами охвачено 40 гектаров и почти 2 километра русла, что улучшило условия жизни для 160 тысяч человек. Расчётно-профилактические мероприятия продолжаются и обеспечиваются федеральным и региональным финансированием.
Отдельно отмечены положительные последствия расчистки Дубового Ерка, повысившей привлекательность района и открывшей пространство для занятий гребным спортом. Работа продолжается в полном объёме и должна завершиться до конца сентября.
Глава городского округа Самара Иван Носков доложил о состоянии основных водоёмов города. Озеро в парке Металлургов продолжают чистить от водорослей, планируют закончить работы до 15 июня. Относительно уровня воды — рассматривают вариант запустить вторую скважину.
Работы на водоёме в парке Победы хотят закончить к 1 сентября 2025 года. Сейчас в озере воды нет, её откачали для проведения работ по благоустройству водоёма.
Хотя большинство прудов региона находятся в хорошем состоянии, ряд объектов требуют реконструкции, которую предстоит провести в ближайшие месяцы.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.