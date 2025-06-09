В Третьяковской галерее представляют выставку к 225-летию Карла Брюллова

Более 170 произведений мастера покажут в здании на Крымском валу. В их числе живопись, графика и скульптура из российских музеев, частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Национальной галереи Армении. Посетители увидят знаменитую работу «Последний день Помпеи» из коллекции Государственного Русского музея, которая впервые за 25 лет будет экспонироваться в Москве. Из собрания Государственной Третьяковской галереи на выставке представлено в том числе историческое полотно «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году».
«В рамках проекта, продолжающего традиции предыдущих выставок мастера в Третьяковской галерее (1950, 2000−2001, 2018), зрители смогут взглянуть на наследие Брюллова по-новому — через призму влияния “гения места” на его творчество. Экспозиция показывает, как география, уникальная атмосфера Рима, Москвы и Петербурга, а также их культурный контекст сформировали художественный мир мастера», — подчеркивают в галерее.
Первая часть выставки посвящена жизни Брюллова в Италии и носит название «Рим». Здесь представлены портреты итальянской интеллигенции, художников, скульпторов, писателей, отдыхавших в Италии, членов императорской семьи и русской знати. Например, первое приобретение Павла Третьякова авторства Брюллова — «Портрет Микеланджело Ланчи».
Следующий раздел посвящен Москве, где мастер жил с января по май 1836 года. Здесь он создал несколько портретов, картину «Гадающая Светлана» и работал над историческим полотном «Нашествие Гензериха на Рим», которое высоко оценил Александр Пушкин. «Знакомство с поэтом, состоявшееся незадолго до отъезда Брюллова, стало одним из значимых событий этого периода: Пушкин восхищался талантом художника и даже надеялся заказать ему портрет своей супруги», — добавили в галерее.
Раздел «Петербург» является завершающим. Именно в этом городе, в стенах Императорской академии художеств, Брюллов начал карьеру. Посетители увидят ранние композиции автора, монументальные полотна, а также произведения позднего периода творчества. Кроме того, отдельный раздел выставки посвящен росписи Исаакиевского собора. В разделе «Мастер неоконченной картины» гостям музея продемонстрируют незавершенные произведения рядом с подготовительными этюдами и эскизами. Во время выставки пройдут специальные мероприятия, включая научную конференцию с участием ведущих исследователей творчества Брюллова и демонстрацию документальных фильмов, посвященных художнику.