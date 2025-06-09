В Третьяковской галерее представляют выставку к 225-летию Карла Брюллова

Более 170 произведений мастера покажут в здании на Крымском валу. В их числе живопись, графика и скульптура из российских музеев, частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Национальной галереи Армении. Посетители увидят знаменитую работу «Последний день Помпеи» из коллекции Государственного Русского музея, которая впервые за 25 лет будет экспонироваться в Москве. Из собрания Государственной Третьяковской галереи на выставке представлено в том числе историческое полотно «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году».