В Московском зоопарке из яиц, найденных в Бурятии, вылупились журавлята

Отмечается, что сейчас птенцы журавля-красавки покрыты детским пушком. Первое оперение у них появится примерно в три-четыре недели, летать они начнут к концу лета. Поначалу малышей держат отдельно, так как они могут проявлять агрессию друг к другу, но через несколько дней их познакомят, и они будут проводить время вместе. В ближайшее время зоологи планируют посадить двух журавлят в уличный экспозиционный вольер с возможностью забегать в тепловое пятно под лампу, чтобы не замерзнуть. Для них подготовили вольер по соседству с дрофами.