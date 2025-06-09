Мигрант мечтает сменить пол, а водитель автобуса — провести Крестный ход: В суд Петербурга поступили два необычных иска за один день

Параллельно с этим в суд пришел водитель автобуса Юрий, который мечтает провести Крестный ход в честь дня рождения Николая II. Он грезит о 300 участниках, флагах, листовках, молебне и маршруте от Спаса-на-Крови по каналу Грибоедова. Администрация Центрального района не согласовала мероприятие и посоветовала заглянуть в Роспотребнадзор. Юрий посчитал, что ему фактически не ответили, и теперь требует, чтобы суд признал бездействие незаконным и обязал чиновников рассмотреть его уведомление.