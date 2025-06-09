Мигрант мечтает сменить пол, а водитель автобуса — провести Крестный ход: В суд Петербурга поступили два необычных иска за один день

В Смольнинском районном суде за день зарегистрировали сразу два иска, которые вряд ли можно спутать между собой: один о смене пола, другой — о проведении Крестного хода с флагами Российской Империи. Об этом рассказала руководительница Объединенной пресс-службой судов Дарья Лебедева.
В первом случае истец — Амаль из Таджикистана. Он сообщил суду, что в декабре 2022 года прошел психодиагностику, после которой у него официально выявили «особенности личности», позволяющие считать себя женщиной.
— Уже в 2023 году одно ООО выдало ему справку о смене пола*. Воодушевленный Амаль обратился в ЗАГС с просьбой превратить его в Амели, но получил отказ. Теперь он просит суд установить факт смены пола и обязать ЗАГС внести изменения в документы, — объяснила Лебедева.
Параллельно с этим в суд пришел водитель автобуса Юрий, который мечтает провести Крестный ход в честь дня рождения Николая II. Он грезит о 300 участниках, флагах, листовках, молебне и маршруте от Спаса-на-Крови по каналу Грибоедова. Администрация Центрального района не согласовала мероприятие и посоветовала заглянуть в Роспотребнадзор. Юрий посчитал, что ему фактически не ответили, и теперь требует, чтобы суд признал бездействие незаконным и обязал чиновников рассмотреть его уведомление.
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