Иркутская область лидирует в Сибири по доступности топлива

Иркутская область стала второй в Сибирском федеральном округе по уровню доступности бензина для населения. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на «РИА Новости», среднемесячная зарплата жителя Приангарья позволяет приобрести 1323 литра топлива марки АИ-92.
Первое место по Сибири удерживает Красноярский край с показателем 1484 литра, тогда как в Алтайском крае ситуация наименее благоприятная — там на среднюю зарплату можно купить лишь 905 литров бензина.
— В начале 2025 года в регионе зафиксирован рост цен на топливо на 2,8%, что несколько выше общероссийского показателя (+2,4%). При этом в Туве зафиксировано уникальное для Сибири снижение стоимости на 7,4%, — сообщают в агентстве.
Эксперты отмечают, что ценовой диапазон на АИ-92 по стране варьируется от 52,75 до 72,07 рубля за литр при среднероссийской цене 56,48 рубля. Положительная динамика последних месяцев связана с опережающим ростом доходов населения по сравнению с увеличением цен на нефтепродукты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе расследуют гибель рабочего при обрушении бетонных плит.