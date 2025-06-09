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Роспотребнадзор оценил заболеваемость клещевым боррелиозом в Москве

В Москве не выявили случаев заболеваний гранулоцитарным анаплазмозом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заболеваемость инфекционным клещевым боррелиозом в Москве не превышает среднемноголетних значений, случаев заболеваний гранулоцитарным анаплазмозом не выявлено, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Заболеваемость инфекционным клещевым боррелиозом не превышает среднемноголетних значений. Случаев заболеваний людей гранулоцитарным анаплазмозом в автоматизированной информационной системе “Отдела регистрации и учета инфекционных болезней” в Москве не зарегистрировано», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи заболевания у лиц, выехавших на эндемичные территории без прививок.